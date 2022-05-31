影射徐永明與前時力秘書長婚外情 貼文男遭判刑

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（中央社記者蘇木春台中31日電）台中市李姓男子2年前在臉書上發文影射時代力量前秘書長吳佩芸，與前黨主席徐永明有婚外情，案經吳佩芸發現後提告，台中地院審理後依誹謗罪判處李男拘役30日，可上訴。

台中地院判決書指出，李男為臉書粉絲團「莫羽靜與她的墨水故事」管理員，他於民國109年8月4日於粉絲團中，公開張貼文字「徐永明（曾任時代力量政黨黨主席）你到底是為了什麼，在去年偷偷離婚呢？我知道有在吃補藥（意指徐永明與以藥師為業的吳佩芸間有婚外男女關係存在）」。

李男隔天又在粉絲團中，張貼內容為「你們昨天為什麼，一直討論永明（即徐永明）的前任？你們更新速度太慢了啦」、「有人說，那已經分手了，還去扯對方，也太無辜了吧？」等內容，以影射及使網友產生不當聯想的方式，指摘曾任時代力量政黨秘書長的吳佩芸，介入徐永明婚姻。

案經吳佩芸瀏覽相關網頁後，向法院提出告訴，台中地檢署檢察官偵辦後，將李男依誹謗罪聲請簡易判決處刑。

台中地院審理時，李男坦承犯行，審酌李男無實據竟輕率於網路上，公開散布他人有婚外男女關係，足以毀損被害人名譽、損及社會評價，且李男未與被害人達成和解，判處拘役30日，可易科罰金，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1110531