男子2天後就要登記結婚 不幸遭車撞擊不治

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣31日電）宜蘭潘姓男子昨天騎車行經三星鄉三星路3段時，疑擦撞前方機車後翻滾到對向車道，遭車撞擊不治。死者家屬今天說，潘男原本明天登記結婚，不料發生噩耗。

宜蘭縣政府警察局三星分局今天發布新聞稿表示，22歲潘男昨天約下午4時30分騎車行經三星鄉三星路3段時，疑因擦撞同向由游姓男子所騎的機車後翻滾到對向車道，遭對向閃避不及的自小客車撞擊，經送醫急救後不治。

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警方指出，涉案的自小客車廖姓男駕駛發生車禍後，當下未停車處理協助救護，反而立即駛離現場。經警方調閱路口監視器，於案發後1小時內，立即查獲廖男到案，全案依過失傷害致死及肇事逃逸送辦。游男也依過失傷害致死送辦，釐清肇責。死者、廖男與游男經酒測，都無酒精反應。

死者家屬在臉書貼文表示，潘男原本明天登記結婚，希望當時行經的民眾提供更詳細的行車紀錄器，讓家屬可為死者討公道。（編輯：張銘坤）1110531