男子為求復合盯梢 基隆警開出首張跟騷法告誡書

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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）潘姓男子為挽回前女友，到前女友住處附近徘徊盯梢，發現前女友與男性友人打球，心生醋意發生爭執，警方獲報將潘男帶回，經告誡後，依跟蹤騷擾防制法，開立基隆市首張告誡書。

據相關人員指出，潘男與前女友分手沒幾天，2日和3日曾到前女友位於基隆市住處徘徊，3日發現前女友和1男1女正在打羽毛球，誤以為這名男子是前女友的新歡而心生醋意，雙方發生爭執，潘男甚至一度追著這名男子，前女友因而心生畏懼，擔心會一直遭潘男跟蹤騷擾。

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基隆市警察局第3分局七堵派出所4日凌晨1時許獲報後，派員前往處理，將潘男帶回派出所製作筆錄，經警方瞭解，潘男在分手後希望能復合，反覆對前女友跟蹤騷擾，警方除告誡潘男不得再犯外，且行為已造成前女友心生畏怖，符合跟騷法要件，依規定對潘男開立書面告誡書。

警方今天表示，依跟蹤騷擾防制法規定，最重可處5年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以下罰金，若2年內又再遭受同一行為人跟蹤騷擾，得向法院聲請保護令。（編輯：郭諭儒）1110607