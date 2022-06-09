指吳秉叡干涉疫苗採購案 網友被依加重誹謗起訴

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（中央社記者林長順台北9日電）民主進步黨籍立委吳秉叡不滿網友惡意指他干涉指揮中心對疫苗採購的決策，還指他可抽回扣，去年到台北地檢署對網友提告。北檢今天依加重誹謗罪起訴許姓網友。

有部分網友去年在社群網路上指涉吳秉叡曾陪同特定業者拜會疾管署、干涉指揮中心疫苗採購決策、可抽3億美元回扣等內容。吳秉叡認為12名網友惡意傳播不實內容，去年提告加重誹謗等罪。

吳秉叡受訪時表示，絕對沒有去引薦任何一個疫苗公司跟衛福部有任何往來，衛福部長陳時中也澄清，沒有任何立委關說、引薦疫苗採購事項。

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檢察官偵查期間，有4名網友事後已向吳秉叡道歉及登報道歉，吳秉叡因此撤告，4人因此獲不起訴；另有7人檢方認定罪證不足，也獲不起訴處分。

一名許姓網友涉嫌在LINE群組中，轉傳吳秉叡質詢貼圖，內容提及「台灣人民無疫苗可打，就是這個蘇貞昌的狗害的，為了幫蘇仲介買BNT疫苗抽回扣而破局，」等不實訊息。檢方今天依加重誹謗罪起訴許姓網友。（編輯：張銘坤）1110609