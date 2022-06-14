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北市男陪同協商仲介買股糾紛遭追逐 警查烏龍一場

2022/6/14 12:18
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（中央社記者黃麗芸台北14日電）台北市信義區中坡南路昨天有1男遭3人追逐且還沿途喊「救命」並趁隙致電報警，警方立即派員趕赴現場搜尋找到報案人林男，經查他是陪友人協商投資股票，進而引發的烏龍事件。

台北市警察局信義分局福德所長唐晟倫今天對外表示，昨天下午3時許接獲民眾連續報案，稱發生「有幾個年輕人在追人，疑有糾紛」等情事，立即啟動快打警力前往中坡南路現場查處。

幾經搜尋，警方才在報案地址附近一處民宅前尋獲報案人47歲林男，他向警方表示是遭人追逐，才打電話報案求助。

經進一步調查了解，林男因先前接獲56歲王姓友人致電告知因仲介投資股票失利，進而和另一方人馬產生糾紛，想請林男陪同到場協商。

不料，林男到達現場後，見到對方人多勢眾，加上被屋主質疑來意，林男見矛頭不對想離開現場，卻遭對方人馬誤以為他是王男且不想協商就「落跑」，見林男跑下1樓後，3男隨即緊追在後。

心生害怕的林男奔跑沿途頻喊「救命」，引發周遭民眾注意，林男趁機躲入巷內民宅後便打電話報警，另附近見狀民眾也紛紛報案。

全案經警方通知相關人等到案說明後，初判為雙方協商投資股票糾紛，但卻誤認林男為當事人的烏龍事件，經查林男也未遭任何暴力或肢體衝突等情形。（編輯：張銘坤）1110614

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