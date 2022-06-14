涉收漁塭業者賄賂不稽查竊電 台電4員工被起訴

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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）台電嘉義區營業處王姓等4名員工被控自101年至105年間負責稽查時，竟收受漁塭業者賄賂而排除稽查，任由竊電造成台電鉅大損失，檢方依法起訴，並建請從重量刑及不宜緩刑。

台電嘉義區營業處表示，遭起訴的4人中，其中曾擔任稽查課班長的王姓男子已於民國105年10月退休，其餘戴男、蔡男及王男仍在職服務，因3人非公務人員身分，營業處等收到起訴書後，將召開獎懲委員會，針對人事、法律等層面，討論3人後續處置。

嘉義地檢署今天發布起訴書指出，台電嘉義區營業處王姓等4名員工，於101年至105年間負責嘉義縣稽查業務時，均知悉漁塭業者為減輕電費負擔，會暗地破壞電表封鎖印及內部結構，使電表計算失準，藉此減少電費支出。

王姓等4名台電員工竟收受多名漁塭業者餽贈的水果、漁獲及現金，作為其掩飾業者變更電表短付電費行為的對價，因而迴避對行賄業者的漁塭電表進行稽查。

檢方調查，台電員工與多名漁塭業者還成立名為「聯合會」的Line群組，主要用來通報台電公司稽查員稽查的路線及進度。

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檢方表示，曾擔任稽查課班長的王男還將所收受的賄款成立「公基金」，用以支應涉案員工在國內旅遊食宿或不定期聚餐的費用；案經調查局嘉義市調查站蒐證調查後，檢方於109年8月間指揮調查官執行搜索，查扣記事本、禮金簿等證物，並傳喚台電員工王男等4人及蔡姓等多名漁塭業者到案。

檢方依詐欺得利等罪嫌起訴王男等4人，並考量其中已退休王男及戴男、蔡男3人利用專業職務權限，圖謀轄區漁塭業者不法利益，進而朋分不法利益部分，造成台電鉅大損失，建請從重量刑，且不論3人是否有認罪，均不宜給予緩刑機會；另外，涉及竊電的多名漁塭業者，因與台電和解賠償損失，均為緩起訴處分。（編輯：陳仁華）1110614