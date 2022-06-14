更多編輯台推薦新聞：
蓋亞任務公布20億顆恆星數據 揭露銀河系星震
科技

蓋亞任務公布20億顆恆星數據 揭露銀河系星震

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年
文化

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美股續挫遁入空頭市場 何謂熊市牛市一次看懂
首頁 / 社會

涉收漁塭業者賄賂不稽查竊電 台電4員工被起訴

2022/6/14 16:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）台電嘉義區營業處王姓等4名員工被控自101年至105年間負責稽查時，竟收受漁塭業者賄賂而排除稽查，任由竊電造成台電鉅大損失，檢方依法起訴，並建請從重量刑及不宜緩刑。

台電嘉義區營業處表示，遭起訴的4人中，其中曾擔任稽查課班長的王姓男子已於民國105年10月退休，其餘戴男、蔡男及王男仍在職服務，因3人非公務人員身分，營業處等收到起訴書後，將召開獎懲委員會，針對人事、法律等層面，討論3人後續處置。

嘉義地檢署今天發布起訴書指出，台電嘉義區營業處王姓等4名員工，於101年至105年間負責嘉義縣稽查業務時，均知悉漁塭業者為減輕電費負擔，會暗地破壞電表封鎖印及內部結構，使電表計算失準，藉此減少電費支出。

王姓等4名台電員工竟收受多名漁塭業者餽贈的水果、漁獲及現金，作為其掩飾業者變更電表短付電費行為的對價，因而迴避對行賄業者的漁塭電表進行稽查。

檢方調查，台電員工與多名漁塭業者還成立名為「聯合會」的Line群組，主要用來通報台電公司稽查員稽查的路線及進度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

檢方表示，曾擔任稽查課班長的王男還將所收受的賄款成立「公基金」，用以支應涉案員工在國內旅遊食宿或不定期聚餐的費用；案經調查局嘉義市調查站蒐證調查後，檢方於109年8月間指揮調查官執行搜索，查扣記事本、禮金簿等證物，並傳喚台電員工王男等4人及蔡姓等多名漁塭業者到案。

檢方依詐欺得利等罪嫌起訴王男等4人，並考量其中已退休王男及戴男、蔡男3人利用專業職務權限，圖謀轄區漁塭業者不法利益，進而朋分不法利益部分，造成台電鉅大損失，建請從重量刑，且不論3人是否有認罪，均不宜給予緩刑機會；另外，涉及竊電的多名漁塭業者，因與台電和解賠償損失，均為緩起訴處分。（編輯：陳仁華）1110614

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族