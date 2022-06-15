歡慶警察節 蔡總統感謝警察致力防疫工作

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總統蔡英文（後中）15日上午出席「111年警察節慶祝大會」，肯定警察同仁在支援防疫、掃黑、打詐及反毒等工作的良好表現。中央社記者鄭清元攝 111年6月15日

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）總統蔡英文今天出席警察節慶祝大會，現場並視察檢、警、海關近半年合力查獲約700公斤毒品大麻花成果，她表示，近兩年防疫工作都有賴警察全力協助，貢獻甚巨。

警政署上午舉辦「警察節慶祝大會」活動，蔡總統、行政院長蘇貞昌、內政部次長陳宗彥和警政署長陳家欽都共同與會，蔡總統也頒發第58屆全國模範警察榮譽獎章，予以勉勵。

其中，警政署防治組警務正柯勇全積極參與制定「跟蹤騷擾防治法」，以學術理論和實務經驗為參考，並參考國外法制和國內輿情嚴謹規劃，順利完成三讀通過任務，獲選全國模範警察。

同樣獲選的還有台北市警察局刑事警察大隊第1隊長曾逸群，他因偵破天道盟鄭姓幹部於大台北地區擁槍販毒，循線查獲22枝槍械、上千顆子彈和毒品，成果斐然；另，新北市警察局刑事警察大隊小隊長陳永龍緝獲毒梟藏匿於木材貨品內運送的1172塊海洛因磚、市價約新台幣50億元，為陸上最大宗海洛因毒品案。

蔡總統隨後致詞先祝福大家「警察節快樂」，並指出這次表揚共計28名全國模範警察和10名資深績優人員警察獎章代表，感謝他們的努力和貢獻，並代表國人感謝所有警察堅守崗位、守護治安和保護社會安全。

話鋒一轉，她指出，這兩年多來因應疫情挑戰，陸續調整各項防疫措施，背後都有警察的全力協助，包括邊境防疫、社區防疫、上階段的疫調工作、疫苗接種站和快篩試劑通路秩序維護等工作，警察為台灣防疫做出很大貢獻。

蔡總統說，針對前線警察因支援防疫工作使得染疫風險相對高，政府推動公費投保防疫保險，以保障警察權益；此外，他們在掃黑、打詐和反毒工作表現也相當好。

她指出，稍早看到檢、警、海關三方合作緝毒，從今年1月起迄今在海、空聯合查緝到共計700公斤毒品大麻花，這些毒品若流入國內恐嚴重危害國人，感謝將毒品阻絕境外、守護國人安全。

蔡總統提到，犯罪科技化已成近來治安工作的重大挑戰，有些罪犯利用非法金流和虛擬貨幣以逃避犯罪所得遭查扣，加上區塊鏈技術和資通訊不斷發展下，犯罪樣態更加複雜，期勉大家持續發揮團隊戰力，整合跨部會支援，以有效防制科技違法行為。

此外，近幾年透過修法，汰換勤務裝備，以及推動各項保護警察的權益方案，也是希望提高大家執行勤務時的保障，並感謝警眷們的支持，希望大家一起努力守護民眾。

稍早蔡總統視察緝毒成果和慰勉時，除聽取相關報告外，她現場還特別聞了一下大麻花的味道。

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現場人員報告指出，檢、警、海關3方自今年1月迄今於國境線上，共同查獲空運行李夾帶及海運貨櫃走私近700公斤大麻花，分析近年國際運毒集團趨勢，多從美國、加拿大輸入大麻且逐年升高，過往常由外籍人士和台籍國人負責運輸，現在竟出現有台籍新住民擔任國際運毒仲介和空中飛人，顯見其已具自主能力接洽國際運毒交通鏈，為重要警訊，未來將加強查緝。

成果案件之一，為航警局安檢大隊於4月8日執行託運行李X光檢查勤務時，發現有自溫哥華入境班機的8件託運行李影像可疑，隨即會同財政部關務署台北關共同查獲136.79公斤大麻花，並逮越南歸化台籍的徐女、李女及台籍蔡姓父子等4嫌，本案也是桃園機場歷來查獲旅客攜帶最大宗走私大麻毒品入境案，初估市價逾10億元。（編輯：張銘坤）1110615