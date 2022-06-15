颱風季加強防救災 消防署與慈濟簽合作備忘錄

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內政部消防署長蕭煥章（左）15日和慈濟基金會執行長顏博文（右）簽訂防救災合作備忘錄，藉此強化民間防災工作整備，對於災害救助、建立防災韌性社區等事項合作，以達成公私協力的目標。中央社實習記者林承鴻攝 111年6月15日

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（中央社記者黃麗芸、實習記者林承鴻台北15日電）颱風季節即將來臨，消防署今天和慈濟基金會簽防救災合作備忘錄，強化災時緊急救助及災後復原的效能，也提醒國人平時須做好防災準備。

內政部消防署今天舉行防颱整備暨與慈濟基金會簽訂防救災合作備忘錄記者會，藉此強化民間防災工作整備，對於災害救助、建立防災韌性社區、培育防災士、推動防災教育等事項合作，以達成公私協力的目標。

消防署副署長馮俊益表示，為了降低颱風帶來的風險，除了多元宣導防災觀念，也和賣場及網路購物平台合作設置防颱專區，方便民眾準備緊急避難包及3日份防災食物儲備。消防署已請各地方政府掌握轄內易成孤島地區，全台有191處，做好各項防救災整備。

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慈濟基金會執行長顏博文表示，慈濟已有超過1200名防災士，將持續投入防災士培訓和韌性社區工作。慈濟也自發性開設關懷士課程，藉由關懷士、社工師及宗教師協助，撫平災民內心創傷，並提供長期陪伴服務。

此外，消防署防災資訊也升級，會中展示應用防災資訊智慧化等成果，包括建置「訊息服務平台2.0」，對特定區域民眾發布必要的防救災訊息；以及「全民防災e點通」，新增製作個人防災地圖功能，可離線使用；還有擴充「防救災應變管理資訊雲端服務EMIC 2.0」，主動提示易成孤島地區災情，讓人員及早掌握，啟動應變。（編輯：李亨山）1110615