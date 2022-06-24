司法院通過智審法修正草案 保護核心關鍵技術

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（中央社記者林長順台北24日電）司法院院會今天通過「智慧財產案件審理法」等修正草案，為智審法施行14餘年來最大幅度變革，明定侵害國家核心關鍵技術的營業秘密刑事案件等管轄，全面提升營業秘密訴訟保護。

司法院表示，智審法自民國97年7月1日施行以來，僅於100年、103年及110年進行微幅修正。為提升產業國際競爭優勢，同時回應各界對於專業、妥適及迅速審理智慧財產案件的期待，司法院於去年3月籌組「智審法研究修正委員會」，全面啟動修法程序。

司法院指出，這次修法重點之一，為回應外界對於營業秘密保護的期待，將侵害營業秘密的第一審民事事件、刑事案件，以及侵害國家核心關鍵技術的營業秘密刑事案件，明定由「智慧財產及商業法院」管轄，以落實專業及妥速審結的要求。

司法院表示，這次修法也針對智慧財產民事事件審理程序，增訂「律師強制代理」與「審理計畫」及「專家證人」制度，並引進「查證」與「法庭之友」制度，藉由集中審理及擴大專家參與，協助法院審理具高度技術與專業的新興智慧財產訴訟事件。

此外，配合經濟部提出「專利法」與「商標法」修正案，增訂「專利或商標之複審及爭議事件程序」相關規定，將專利、商標案件的救濟程序，由現行行政訴訟程序改為準用民事訴訟程序的「對審制」。

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這次也配套修正「智慧財產及商業法院組織法」，以明確規範新舊法銜接適用；修正商業調查官任用資格範圍，增列商業調查官多元進用方案，協助法官辦理審判業務。

司法院表示，這次智審法修正，希望能夠建構更具專業、效率及符合國際潮流的智慧財產訴訟制度，以更有效地解決企業紛爭，營造更完善的智慧財產訴訟法制。修正草案將函請行政院會銜送立法院審議。（編輯：戴光育）1110624