會車不慎翻落60公尺深山谷 台中2女輕傷送醫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市消防局25日下午獲報在和平區東關路一段松鶴三巷，有民眾開車摔落約60公尺深山谷，派員到場發現車上2名女性已自行脫困待援，所幸僅受輕傷無生命危險，隨即協助送醫治療。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年6月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中25日電）2名女子今天下午登山後從台中和平區唐麻丹山開車下山，在下坡路段會車時，不慎翻落約60公尺深山谷，幸好2人僅受輕傷，台中市消防局到場將在車外待援的2女送醫救治。

台中市消防局於下午2時43分許接獲通報指稱，在和平區東關路一段松鶴三巷，有民眾開車跌落山谷，隨即出動消防車1輛、救護車1輛、人員4名、由谷關分隊前往搶救。

消防局表示，到場發現1輛自小客車不慎翻落約60公尺深山谷，車上2名女子已自行脫困在車外待救，經消防人員架設繩索，順利救上路面，肢體多處擦傷、意識清楚，由救護車送東勢農民醫院救治。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中市警察局和平分局表示，初步了解，2名女子年約40歲，從新竹到台中和平區登山，下午2時開車下山時，由鄭姓女子開車載陳姓女友人，從唐麻丹山往下路段行經東關路一段松鶴三巷，一處下坡轉彎處，因會車時不慎直接跌落左側邊坡目測約50、60公尺深山谷。

警方指出，肇事原因研判是會車時，路幅狹窄又是下坡路段，不慎直接衝向左邊邊坡後，車子直接飛過下方一條產業道路後，再掉到山谷下方，員警到場時發現，車子已在山谷下方，前後皆嚴重變形，幸好2人僅受輕傷。（編輯：郭諭儒）1110625