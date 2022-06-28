北市警暑假取締未成年無照駕駛 祭「扣車+重罰」

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適逢COVID-19疫情趨緩及暑假即將到來，台北市警方28日表示，1至5月執行「未成年無照駕駛移置保管車輛」執法專案，祭出扣車+重罰讓取締違規、事故量較110同期降4成，將持續強化相關執法。（台北市警察局交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年6月28日

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）暑假將至且疫情趨緩，北市警方今天表示，1至5月執行「未成年無照駕駛移置保管車輛」執法專案，祭出「扣車+重罰」讓取締違規、事故量較去同期降4成，將持續強化相關執法。

台北市警察局交通警察大隊今天發布新聞稿表示，為有效防制未成年無照駕駛行為導致衍生交通事故，今年1月起執行「未成年無照駕駛移置保管車輛」執法專案，祭出「扣車+重罰」專案執法。

同時，統計今年1至5月共取締未成年無照駕駛違規計1103件、交通事故發生64件，均較去年同期大幅下降4成，顯見防制成效顯著。

觀察部分未成年騎（駕）車常有闖紅燈、未戴安全帽、逆向行駛、超速等違規行為，交通警察大隊認為，這顯見青少年族群無照駕駛行為除不熟悉交通安全規則外，也缺乏安全防禦駕駛觀念，所以常造成嚴重交通事故及傷亡。

交通警察大隊指出，因近期適逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩及暑假到來，學生出遊機會增加，部分青少年恐貪圖一時方便，尚未考取駕照便騎（駕）車上路，警方將強化執法及移置保管車輛作為，並即時提醒家長應善盡保護管教責任遏止再犯，以防範未成年交通事故發生。

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為達嚇阻效果及避免未成年被開單告發後仍持續駕駛影響用路人安全，交通警察大隊說，除將依道路交通管理處罰條例第21條規定，針對未成年無照駕駛處以新台幣6000元至1萬2000元罰鍰和施以道路交通安全講習外，並依據處罰條例第85條之2規定移置保管車輛。

另，若家長（車主）明知未勸阻，則依處罰條例第21條第5項舉發，加罰車輛所有人6000元至1萬2000元罰鍰，並記該車違規紀錄1次。（編輯：李錫璋）1110628