北市4男持棍鬥毆尋仇逃逸 警火速查緝送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北28日電）24歲陳姓男子因不滿友人日前遭林男毆傷，竟於今天凌晨率眾到北市萬華區尋仇，持棍棒毆打林男並載至新北市就醫後逃逸，警方獲報循線於內湖區一處商旅緝獲4嫌送辦。

台北市警察局萬華分局今天凌晨2時許接獲110報案，指轄內環河南路二段一帶有打架情事，但員警到場時並未發現異狀，隨後調閱監視影像畫面查看，發現確有其事。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

經調查了解，有妨害自由等前科的主嫌陳男疑因友人日前遭被害人林男毆打，為替友人尋仇，所以偕3名友人要報復林男，案發時3人持棍棒毆打林男，另1嫌則負責在旁駕車，隨後4嫌將全身有多處擦挫傷的林男強制載離至新北市汐止區就醫，並驅車至台北市內湖區1處商旅藏匿。

警方經漏夜追查並掌握犯嫌藏匿處所後，立即出動10多名優勢警力到場查緝，順利於今早10時許、案發8小時內火速緝獲4嫌，全案將依刑法妨害秩序、傷害、妨害自由等罪偵辦。（編輯：張銘坤）1110628