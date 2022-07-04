男子糾眾舉牌指法官性侵前妻 高院：沒有證據

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（中央社記者劉世怡台北4日電）台灣高等法院男法官與妻子離婚後，雙方因離婚協議金錢打官司，高院審理中。一名林姓男子糾眾今天赴高院前舉牌抗議，指男法官涉性侵前妻，應下台。高院則說，性侵疑雲沒證據。

對此，台灣高等法院回應，不了解林男與男法官家事案件有何關係。家事案件期間，法官前妻提及性侵一事，為單方面陳述，沒有證據，也沒有提出告訴，無從判別真假，所以無法當做一個事實來調查；男法官與前妻已調解成立，雙方要過平靜生活，不想被打擾。

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林姓男子下午號召群眾赴台灣高等法院前舉牌，他說自己有4個女兒，不認識男法官，也不認識法官前妻，因為看不下去男法官仍在刑事庭工作能判人生死等，認為不合理，法官應受更高的道德檢視，應下台，因此提出書狀遞交法院，希望法院應該處理，若不處理不排除每天來靜坐抗議。

這名男法官曾經承審多起重大矚目案件，法界風評很好，未料家務事演變成公眾事務。（編輯：李錫璋）1110704