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國網中心加入設節點基礎設備 司法聯盟鏈將啟動

2022/7/6 17:56（7/6 18:26 更新）
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法務部6日表示，為落實證物監管及數位證據同一性，經由國網中心協助設置節點基礎設備，司法聯盟鏈6月完成雛型平台，國家級區塊鏈平台成形，將進行發表啟動。法務部長蔡清祥（左）、國網中心主任張朝亮（右）6日出席媒體茶敘。中央社記者劉世怡攝 111年7月6日
法務部6日表示，為落實證物監管及數位證據同一性，經由國網中心協助設置節點基礎設備，司法聯盟鏈6月完成雛型平台，國家級區塊鏈平台成形，將進行發表啟動。法務部長蔡清祥（左）、國網中心主任張朝亮（右）6日出席媒體茶敘。中央社記者劉世怡攝 111年7月6日
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（中央社記者劉世怡台北6日電）法務部今天表示，為落實證物監管及數位證據同一性，經由國網中心協助設置節點基礎設備，司法聯盟鏈6月完成雛型平台，國家級區塊鏈平台成形，預計下週將進行發表啟動。

法務部結合司法院、台灣高檢署、調查局、警政署組成司法聯盟鏈，將區塊鏈技術運用到司法偵審過程，確保司法警察蒐證階段扣押證物（含數位證據）至檢方起訴及後續法院審理，證物都是同一性，減少未來動用人力及物力，甚至是鑑定來確認證物沒被變造，不被質疑。

法務部指出，在科技部轄下的國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（簡稱：國網中心）合作，設置節點基礎設備，司法聯盟鏈6月完成雛型平台，國家級區塊鏈平台成形。

法務部調查專員魯志遠指出，以前數位證據送鑑定要花數月，甚至年，未來司法聯盟鏈啟用後將大幅縮短數位證據驗證流程，只要10秒鐘進行驗證即可，希望大幅提升人民對司法信任。

法務部指出，除了硬體設備之外，法務部也將訓練200名種子教官，讓基層警調等司法警察取得可以在第一時間將證據上鏈的證照資格。司法聯盟鏈日前也獲得經濟部標章認證。

此外，司法聯盟鏈除了法務部等5個初始會員，未來研議納入文化部、全國律律師聯合會及其他司法警察機關（移民署、海巡署、廉政署）等，逐步擴大「司法聯盟鏈」的公信性。

法務部將於13日舉行「司法聯盟鏈建置及標章發表會」，邀請會員機關、協辦機關代表共同啟動「司法聯盟鏈」，打造最適合台灣司法運用的區塊鏈應用發展。（編輯：方沛清）1110706

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