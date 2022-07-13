涉偷拍女書記官裙底 前法官助理判刑6月
2022/7/13 16:01
（中央社記者劉世怡台北13日電）台北地院刑事庭法官助理黃姓男子去年8月間在台北捷運小南門站涉嫌偷拍黃姓女書記官裙底，遭檢方起訴。黃男事發後請辭。一審日前判黃男6月徒刑，得易科罰金，可上訴。
警方調查，黃姓男子於去年8月9日上午在小南門站遇見黃女後，便尾隨搭乘電扶梯，趁隙持手機拍攝對方裙底，黃女當場察覺異狀，隨即通報捷運警察到場處理，當場將現行犯黃男逮捕並帶回轄區派出所偵訊。
警方指出，黃女因察覺常遭黃男跟蹤，並於去年8月6日曾向警方報案。黃男在製作筆錄時坦承偷拍不諱，警方詢後將黃男依涉妨害秘密罪移送台北地檢署偵辦。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
案發後不久，台北地方法院表示，黃男已遞出辭呈，辭職獲准；北院考績會就黃男的不法行為審議懲處，決議記1大過處分。
台北地方法院日前宣判，合議庭考量，黃男為滿足個人慾望，明知違法，仍多日無故以行動電話竊錄女書官裙底的身體隱私部位，嚴重侵害他人隱私，也對女方心理造成傷害及壓力，考量黃男犯後坦承犯行，頗有悔意，判刑6月，可易科罰金。可上訴。（編輯：李錫璋）1110713
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。