桃園大潭電廠又傳工安意外 工人高處墜落身亡

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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市觀音區大潭電廠6月13日才發生外牆鷹架倒塌，造成6名工人受傷，今天下午發生工安意外，37歲范姓工人在進行作業時，從約7公尺高處墜落，緊急送醫急救仍宣告不治。

桃園市政府消防局表示，今天下午3時44分獲報，有人員進行吊掛作業時墜落受傷，請求救護車協助，救護人員抵達給予救護處置後，由救護車送醫院急救。

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警方初步調查發現，范姓工人當時正在約3、4層樓高處作業時，疑因未妥善繫勾安全帶，不慎失足從高處墜落地面，現場人員見狀立即報案，范姓工人雖然經救護車緊急送醫急救，最後仍因傷重不治。

台電正在進行觀音區大潭電廠機組相關工程，上個月13日發生鷹架倒塌意外，造成6名施工中的工人遭壓傷，所幸均無生命危險，沒想到今天又發生工人墜落死亡意外。詳細事故發生原因正由警方調查中，明天將報請檢察官相驗，並調查工地是否違反職業安全相關規定。（編輯：陳清芳）1110713