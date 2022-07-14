羅明村收賄判13年喊冤 另涉期約賄賂判11年

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（中央社記者蕭博文台北14日電）前警官羅明村被控收賄遭判刑13年定讞，逃亡多年後返台投案入獄。高院今天針對羅明村另外涉及的期約賄賂案做出更三審判決，判處有期徒刑11年，褫奪公權5年。

羅明村曾任台北縣警察局新莊分局刑事組長，被控於民國86年間收受新台幣50萬元賄賂，協助安排張姓少年頂替新樹林餐廳槍擊案嫌犯，更二審判刑13年、褫奪公權5年，98年經最高法院駁回定讞。

羅明村不服收賄案判決，98年間逃亡，律師團先後為他遞出超過50次的非常上訴聲請。

羅明村藏匿越南10餘年，109年主動返台投案入監；高院更三審則針對羅明村另外涉及的期約賄賂案繼續審理，今天上午宣判，人在宜蘭監獄的羅明村透過視訊聆聽判決結果。

台灣高等法院新聞資料指出，羅明村擔任新莊分局刑事組組長期間，於民國86年間負責在林口某茶行前發生的槍擊案，鎖定李姓、王姓男子等人涉案。

更三審認定，李、王為逃避罪責，透過中間人介紹，覓得陳姓男子頂罪；李、王透過廖男安排與羅明村及槍擊案被害人會面，與羅明村達成支付50萬元賄款對價的期約合意，換取羅明村不再追查李、王涉案，並配合陳男出面頂替事宜。

更三審指出，陳男隨後果然遭警逮捕，最後被判刑入獄，但不滿李男始終未依約給付100萬元，心有不甘而供出實情並聲請再審，經再審判決無罪確定，本案因而曝光。

更三審認為，羅明村否認犯行，但李男、陳男、廖男等人指證歷歷，佐以卷內相關書證、物證，足以認定羅明村有違背職務期約賄賂行為。

更三審審酌，羅明村因另案判決藏匿海外，因此本案訴訟程序的延滯與羅明村逃避審判有關，不符刑事妥速審判法的減輕其刑要件。

更三審指出，羅明村為有調查職務的人員，犯貪污治罪條例的公務員違背職務期約賄賂罪應加重其刑，一審判決未依規定加重而判刑10年，不符法律規定，因此撤銷改判11年，褫奪公權5年。可上訴。（編輯：李亨山）1110714