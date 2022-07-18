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首頁 / 社會

整理父遺物驚見疑似未爆彈 急報警聯繫軍方移除

2022/7/18 19:58（7/18 20:49 更新）
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苗栗縣警察局苗栗分局18日接獲謝姓男子報案，稱家中發現1枚疑二戰期間留下的未爆彈，員警到場立即疏散住戶，並聯繫軍方人員到場移除。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年7月18日
苗栗縣警察局苗栗分局18日接獲謝姓男子報案，稱家中發現1枚疑二戰期間留下的未爆彈，員警到場立即疏散住戶，並聯繫軍方人員到場移除。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年7月18日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣銅鑼鄉謝姓男子今天下午在家中整理父親遺物時，赫見1枚疑似二戰時期的未爆彈，緊急報警聯繫軍方人員到場移除。

苗栗縣警察局苗栗分局指出，銅鑼分駐所下午2時40分許接獲謝姓男子報案稱，家中發現1枚疑似二戰期間留下的未爆彈，員警到場立即疏散住戶，並聯繫苗栗憲兵隊轉軍方未爆彈處理小組到場處理。

警方指出，軍方人員到場後初判為60公釐迫高爆破砲殘體，為安全起見，仍花了約40分鐘拆除引線，順利將未爆彈從現場移除，解除一場虛驚。

謝姓男子向警方表示，他這兩年退休後比較有空，想把家中倉庫雜物整理一番，下午整理到父親遺物時，在儲藏櫃內看見一個牛皮紙袋，打開一看竟是疑似未爆彈。

謝姓男子指出，父親已經過世7、8年，生前未曾提到過有未爆彈在家中，懷疑是父親早年撿拾收藏留存至今。（編輯：李錫璋）1110718

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