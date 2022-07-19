高檢署發動擊落麻毒專案 搜144處、逮102人

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（中央社記者蕭博文台北19日電）台灣高等檢察署今天表示，為瓦解販賣大麻毒品網絡，日前發動「擊落麻毒專案」，統合16個地檢署，指揮26個司法警察單位，共搜索144處、查獲被告102人。

高檢署新聞稿指出，近年大麻毒品犯罪日趨嚴重，且透過網路新興通訊軟體快速擴散，為阻絕大麻流通，並挖掘施用大麻黑數，除查獲涉犯毒品者全面加驗大麻反應，高檢署並於7月11、12日發動「擊落麻毒專案」，全面痛打麻毒。

新聞稿指出，本案是台中地檢署偵辦大麻販賣案件，發現不法人士在網路社交通訊軟體張貼販賣大麻資訊，並買賣交易大麻毒品；因買家、賣家遍及全國，為有效打擊犯罪，由高檢署統合台中、台北、台南、高雄等16個地檢署，指揮司法警察機關發動。

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高檢署表示，「擊落麻毒專案」共動員檢察官25人、司法警察487人次，搜索144處，查獲販賣、吸食大麻毒品被告共102人，破獲大麻植栽場2處，扣得大麻植株81株、查獲各級毒品共1801.94公克、毒品咖啡包603包。

高檢署說，大麻毒品已在全球氾濫，且大麻具成癮性，長期施用危害國人身心健康、國家安全及社會秩序，在台灣不論製造、運輸、販賣、轉讓、栽種或施用大麻均屬犯罪，大麻並已列為高檢署首要打擊毒品項目，將持續溯源斷根，貫徹政府痛打毒品犯罪的決心。（編輯：方沛清）1110719