康建4死命案凶嫌攜3槍逃亡 警比對確切犯案槍枝

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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）康建生技4死1傷槍擊案，凶嫌前員工李鴻淵逃亡期間攜帶3槍、179發子彈，甚至有彈匣裝滿，其中一把槍管具滅音器鎖定螺牙，加上案發時研判李鴻淵持裝有滅音器手槍殺人，警方已送交刑事局比對。

康建生技公司槍擊案釀4死1重傷，凶嫌前員工李鴻淵犯案槍枝來源、行凶動機、為何逃往台中市、幕後是否有藏鏡人指使等細節，持續由南投地方檢察署指揮轄區南投縣警察局草屯分局偵辦釐清，近日陸續有媒體報導指李鴻淵逃往台中是要搭機出境、歸還槍械給具黑道背景的釣友等內容。

對此，南投地檢署主任檢察官李俊毅今天接受媒體聯訪表示，針對各種可能性持續調查釐清，至於槍彈來源、為何逃往台中等細節也持續積極追查，也會釐清喜好釣魚的李姓犯嫌是否透過釣友取得犯案槍枝和子彈；另外，檢警非常重視重傷賴姓被害者人身安全，已請警方加派人手保護。

康建生技公司14日發生槍擊案，犯嫌李鴻淵行刑式轟頭，造成公司負責人賴敏男重傷，賴的70歲弟弟及40歲女兒、60歲劉姓男課長、45歲張姓女員工死亡，警方15日在台中市一家養生館緝獲李鴻淵，並起出3把改造手槍、179發子彈、滅音器；養生館賴姓幹部與李鴻淵熟識，涉藏匿犯人法辦。

李鴻淵持有的槍械其中1把貌似黑星手槍，另2把則疑為玩具槍廠模仿巴西金牛座槍械公司產品的操作道具槍，警方於案發當天根據公司監視器影像及其他員工說詞，研判做案手槍裝有滅音器，而根據警方記者會陳列證物，只有這把黑星手槍槍管具滅音器鎖定螺牙，李鴻淵疑持這把槍犯案。警方今天表示，槍械昨天送交刑事局比對，釐清確切犯案工具。

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賴敏男妻子過世多年，大兒子留學之後定居加拿大，大女兒則是長住療養院，賴敏男有意將公司交給小女兒掌管，不料公司接班人也遭槍殺，暫由劉姓資深廠長打理事務，昨天還有員工上班，甚至交代對媒體一律稱「不清楚」，內部也辦超渡法會，但今天公司電話總機、分機都無人接聽。

槍擊案導致公司靈魂人物賴敏男重傷，可能接班人也遭槍殺，公司未來動向須待老闆賴敏男傷勢穩定再打算，媒體指公司近期暫停營業，員工留職停薪；對此，南投縣政府社會及勞動處表示，短期暫停營業不須依照大量解僱模式通報縣府，由勞資雙方協調暫停營業期間各項條件，若員工對薪資給付有疑慮，可申請勞資調解。（編輯：陳仁華）1110719