台東男子赴花蓮三棧溪溯溪失聯 警消持續搜救

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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）台東王姓男子獨自至花蓮秀林鄉三棧溪溯溪，原訂20日返回未歸且失聯，家屬昨晚通報求援，花蓮縣消防局今天出動3梯次12人沿線搜尋。

花蓮縣消防局昨天晚間近10時接獲民眾通報，王姓報案人稱弟弟19日稱要獨自到三棧南溪支流中的黃金峽谷溯溪，預計20日返回花蓮市，截至昨天晚間家屬都聯繫不上王男。

王男家屬20日從台東趕到黃金峽谷入口處尋人，發現王男的車輛停靠路邊，但不見人影，便報案請求支援。

花蓮縣消防局救災救護第一大隊長朱哲民今天指出，上午5時起陸續派遣3梯次共12名人員進入搜救，截至中午12時尚未尋獲王姓男子身影。

朱哲民指出，搜救過程遇到2名溯溪團教練，他們表示19日曾在距離入口處約3小時路程處遇到正在回程的王姓男子，目前已縮小搜尋範圍，持續搜救中。

花蓮縣消防局消防局統計，花蓮今年已發生10件水域意外、7人不幸喪生，呼籲民眾在野外溪流、湖泊戲水時，應配置救身衣等具一定浮力配備，避免進入危險水域，確保戲水安全。（編輯：方沛清）1110721