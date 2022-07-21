花蓮農地非法堆置廚餘 縣府委外業者羈押禁見

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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）花蓮鳳林鎮環保科技園區附近農地遭非法挖坑囤積大量廚餘，檢調搜索廚餘代操廠商、負責人住處，通知11人到案釐清，李姓負責人罪嫌重大，今天遭收押禁見，檢方持續擴大追查。

花蓮縣政府獲中央補助購買廚餘高效能處理機放置於鳳林環保科技園區，可處理縣內每天20公噸廚餘，縣府委外由廠商執行。因園區旁農地飄出惡臭，被人發現有露天堆固體、液體廚餘肥4個大坑，懷疑廚餘未經處理就被倒進農地。

花蓮地檢署接獲檢舉後，由檢察官羅國榮指揮法務部調查局東部地區機動工作站偵查，昨天至被告李姓負責人、詹姓農民住處及公司執行搜索，並通知相關人員10餘人到案釐清。

檢方調查，李姓負責人是廚餘代操廠商，獲縣府標案處理縣內廚餘，經合法流程處理，可去除廚餘臭味做成堆肥，供農民作為土地改良劑，懷疑因處理量能不足，部分廚餘未依規定處理完成就直接倒在農地上。

檢方查證，詹姓農民向財政部國有財產署承租的農地上，最早從今年3月起陸續挖坑囤積未經處理完成的廚餘，涉嫌違反廢清法，因數量不少，可能造成土地污染；另農民領用改良劑資料不實，廠商疑假造領用清冊，涉嫌偽造文書。

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檢方懷疑傾倒農地不只這塊，目前也通知花蓮縣政府環保局1名業務承辦人以證人身分說明廠商處理流程，將持續擴大追查。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷今天接受媒體聯訪指出，經檢察官訊問後，認為李姓負責人涉嫌違反廢棄物清理法、刑法偽造文書等罪嫌疑重大，有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；另被告詹姓農民具保新台幣10萬元、環科園區廚餘高效能處理廠李姓廠長及李姓負責人的陳姓友人，均以5萬元交保。（編輯：謝雅竹）1110721