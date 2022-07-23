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台中砂石車機車發生碰撞 釀1死1傷

2022/7/23 19:55（7/23 20:31 更新）
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24歲王姓男子23日駕駛砂石車行經台中市后里區三豐路、星科路口，與63歲騎機車林姓男子發生碰撞，林男當場倒地失去生命跡象，機車後座60歲江姓女子則意識清楚，因腰痛送醫救治。事發原因仍待調查釐清。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月23日
24歲王姓男子23日駕駛砂石車行經台中市后里區三豐路、星科路口，與63歲騎機車林姓男子發生碰撞，林男當場倒地失去生命跡象，機車後座60歲江姓女子則意識清楚，因腰痛送醫救治。事發原因仍待調查釐清。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月23日
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（中央社記者趙麗妍台中23日電）一輛砂石車今天下午5時40分，行經台中市后里區三豐路、星科路口，與另一輛機車發生碰撞，63歲機車騎士倒地，現場無生命跡象，另一名女子送醫，肇事原因待警方調查釐清。

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台中市大甲警分局下午接獲民眾報案，24歲王姓男子駕駛砂石車，行經后里區三豐路、星科路口，與63歲騎機車的林姓男子發生碰撞，林男當場倒地，沒有生命跡象，機車後座的60歲江姓女子意識清楚，因腰痛送醫救治。

警方初步調查，王男沒有酒精反應，林男則待檢警相驗時檢測，砂石車右前方保險桿有撞擊痕跡，確切肇事原因有待警方調查釐清，王男被依照業務過失致死罪送辦。（編輯：屈享平）1110723

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