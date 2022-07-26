大學生捷運性騷擾女乘客 賠15萬元換緩刑

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（中央社記者林長順台北26日電）吳姓男大學生今年3月間搭乘台北捷運時，趁人潮擁擠之際，以生殖器磨蹭前方女子臀部。吳男案發後賠償女子新台幣15萬元。台北地方法院判處吳男拘役59天，緩刑3年。可上訴。

判決指出，19歲吳姓大學生今年3月9日晚間搭乘台北捷運文湖線，列車行經松山機場站及中山國中站之間時，見列車上乘客眾多有機可乘，將褲子拉鍊拉下，以生殖器磨蹭前方女子左側臀部，體液因而沾染至女子穿著長上衣下擺處。

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女子發現後轉身查看，發現吳男裸露生殖器，等到列車行至南京復興站吳男下車後，阻止吳男離去並通知捷運保全人員報警處理。吳男坦承犯行，並賠償女子新台幣15萬元，台北地檢署依性騷擾防治法、毀損罪起訴吳男。

台北地方法院審酌吳男是在學學生，血氣方剛，因一時衝動而犯案，且與女子達成和解，判處吳男拘役59天，可易科罰金，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定後6月內接受法治教育場次3場。全案可上訴。（編輯：方沛清）1110726