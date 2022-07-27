涉包庇私娼寮 屏東1現任、2退休警羈押禁見

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）屏東縣政府警察局內埔分局2名退休員警與1名現任員警，涉嫌包庇轄區內私娼寮遭到搜索，檢方訊後認為這3人及1名業者有串供滅證之虞，今天向法院聲請羈押禁見獲准。

屏東縣政府警察局發布訊息指出，2名林姓、利姓退休員警及1名在職程姓員警等3人疑涉貪污治罪條例案，遭到聲押獲准，將報請予以免職，並從重追究相關人員考監責任，對員警違法犯紀行為，從嚴查辦究責。

台灣屏東地方檢察署發布新聞稿指出，任職內埔分局的林姓員警、利姓員警與程姓員警，依法執行職務時疑似涉有貪瀆不法情事，檢察官成立專案小組，經調查蒐證後，26日上午持法官核發搜索票，搜索被告3名員警與程姓業者、王姓業者等人的住處及辦公室共18處，查扣相關證物，傳喚22人次到案釐清案情。

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屏檢指出，經檢察官訊問相關人士後，認為3名員警分別涉嫌違反貪污治罪條例的對於違背職務行為期約或收受賄賂或不正利益罪嫌重大，且所犯為5年以上重罪；程姓業者則涉嫌違反貪污治罪條例的對於違背職務行為交付賄賂或不正利益、刑法意圖營利媒介或容留使人為性交罪嫌重大。

屏檢表示，4人有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，今天凌晨向台灣屏東地方法院聲請羈押禁見，晚間裁准。另外，王姓業者則以新台幣10萬元交保候傳。（編輯：謝雅竹）1110727