控蔡總統論文不存在案 彭文正聲請法官迴避遭駁

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（中央社記者劉世怡台北28日電）媒體人彭文正對總統蔡英文提起「確認博士論文不存在之訴」，北院之前開庭，因案遭通緝的彭男視訊參與，質疑法官審理不公正而退庭；彭陸續提起2件聲請。北院各裁定駁回聲請。

全案緣於，彭文正質疑蔡總統學歷，向台北地方法院提起「確認博士論文不存在之訴」，北院一審認定，彭文正僅就蔡總統是否取得博士學位的事實請求確認，而非請求確認法律關係，不符民事訴訟法要件，予以駁回。彭文正不服，提起上訴。

二審台灣高等法院認為，原審「未盡闡明義務，不經言詞辯論，就以判決駁回」訴訟程序有重大瑕疵，將原判決廢棄，發回北院更審。北院更一審重新分案，仍由一審的法官張詠惠為受命法官。

北院更一審於6月10日開庭時，人在美國的彭文正以視訊參與辯論程序，但他與委任律師質疑法官張詠惠審案不公正而退庭。

彭文正陸續提起2件聲請法官迴避，案件分別由民事第一庭及第八庭審理。第一庭及第八庭日前各裁定駁回，彭不服，可抗告。

第1件裁定指出，彭文正聲請法官迴避是主張，法官張詠惠在蔡英文當選連任總統後的第4天，以他提的訴訟在法律上顯無理由為由，不經言詞辯論逕以判決駁回，經台灣高等法院廢棄原判決發回更審，更一審承審卻仍為張詠惠法官。

第2件裁定指出，彭文正主張，之前他委任的律師李震華及張靜於民國109年對張詠惠提起自訴，認張詠惠涉犯公文書登載不實罪等罪，彭也提起民事訴訟請求張詠惠法官賠償新台幣200萬元及登報道歉，並於主持的「政經關不了」節目多次抨擊張詠惠法官。

彭文正說，雖然他及律師提起的刑、民事訴訟均遭駁回或敗訴，但難期待張詠惠能於本案事件審理中能不遷怒，且會善盡闡明義務並公平審理，疑有執行職務偏頗之虞，為此，聲請本案承審法官張詠惠迴避。

台北地院民事第一庭及第八庭，各自審理後認為，彭文正只空言臆測法官恐有偏頗之虞，且沒有在聲請之日起3日內，就其主張承審法官執行職務有偏頗之虞，提出可即時調查的證據，以供釋明，因此無法認定承審法官執行職務有偏頗之虞，各裁定駁回彭文正的聲請。（編輯：方沛清）1110728