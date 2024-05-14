彭文正質疑總統得票遭駁斥 控中選會主委誹謗敗訴

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（中央社記者劉世怡台北14日電）媒體人彭文正質疑蔡總統選舉得票，遭中選會駁斥。彭文正自訴控告中選會主委李進勇等人加重誹謗等罪，一審判決李進勇等人無罪，彭文正提起上訴，二審今天駁回，可上訴。

全案起於，中央選舉委員會於民國110年2月18日發布新聞稿表示，網路影片「蔡英文817萬票怎麼來的？彭文正爆內幕：歷史上沒發生過」，經查該影片內容有意質疑中選會作票，實際上這類報導內容與網路影片都是不實訊息。

中選會新聞稿指出，不可能有所謂中選會及所屬選委會作票情事，請民眾勿聽信、散布這類假訊息。

彭文正認為，中選會發的新聞稿違法，自訴中選會主任委員李進勇等人涉犯加重誹謗等罪。一審認定罪證不足，判李進勇等人無罪；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天駁回上訴，仍判李進勇等人無罪，還可上訴。

二審指出，彭文正所提證據不能證明李進勇等人涉有加重誹謗犯行；彭文正另追加自訴控李進勇等人涉犯行使公務員登載不實文書罪，因與刑事訴訟法規定得追加自訴的要件不符，諭知追加自訴不受理。

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另一方面，彭文正對總統蔡英文提起「確認博士論文不存在之訴」，案經台灣高等法院發回，不滿台北地院更一審重新分案，仍由一審的法官張詠惠為受命法官，要求重新分案或簽請行合議審判，未獲准。

彭文正認為訴訟權及名譽權受損，向張詠惠求償新台幣200萬元及判決登報以回復名譽，一審彭文正敗訴，經上訴，二審台灣高等法院今天仍判彭文正敗訴。可上訴。（編輯：蕭博文）1130514