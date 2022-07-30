借貸22萬「投資劉德華新片」 台南女子險遭詐騙

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（中央社記者張榮祥台南30日電）台南22歲洪姓女子透過LINE認識自稱從事影視產業的男子，對方宣稱影星劉德華新片募集資金拍攝中，前景看好，女子不疑有它，向銀行借貸22萬元後準備匯出投資，所幸被警方攔阻。

台南市警局永康分局警員今天告訴中央社記者，洪女透過通訊軟體LINE認識男網友，2人相談甚歡，男網友再介紹自稱從事影視產業的男子給洪女認識，對方宣稱正在籌募拍攝劉德華主演的電影，預定明年農曆春節上映，獲利前景看好。

男子還出示投資獲利企劃書遊說洪女投資，洪女不疑有它，日前先前往國泰世華銀行貸款新台幣22萬元，再到中國信託永康分行準備匯出，行員察覺有異，立刻報警。

警方趕到現場，經由洪女手機和影視男子通話聯繫，當警員表明身分，對方卻聲稱受洪女委託購買美甲設備，才要求洪女匯款，但洪女說，對方曾交代以代購美甲設備為由才能順利匯款。

警方接著以洪女提供位在中國的影視公司資料，和網路登載資訊比對查詢，地址顯有不同，洪女才驚覺自己差點受騙失金。（編輯：郭諭儒）1110730