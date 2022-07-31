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北投工地意外造成一死 外交部：暫停工程查明肇因

2022/7/31 16:36
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（中央社記者游凱翔台北31日電）外交部位在台北市北投的職務宿舍及檔案大樓工程今天發生意外，造成一名工人死亡。外交部表示，已暫停工程，待相關單位查明原因後，將責成工程專案管理公司、監造廠商加強勞工訓練，以免再發生憾事。

台北市北投區秀山路一處工地今天發生工安意外，一名45歲邱姓男工人不慎遭鋼梁砸傷，造成右小腿斷肢、現場無呼吸心跳；台北市消防局獲報後，立即派員協助送醫搶救仍不治。

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外交部副發言人崔靜麟下午表示，此處為外交部位在台北市北投區的「致遠新村職務宿舍及檔案大樓新建工程」，台北市勞動檢查處及檢調等相關單位，已在下午2時至工地勘查，外交部也會同工程專案管理公司、監造及承攬廠商派員出席。

崔靜麟指出，外交部對這起工地意外至為遺憾，目前工程已先暫停，承攬廠商承諾將協助家屬處理善後事宜；外交部將待相關單位查明原因後，責成工程專案管理公司及監造廠商，加強勞工安全訓練與督導施工人員機具使用安全，以免類此憾事再度發生。（編輯：林克倫）1110731

崔靜麟
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