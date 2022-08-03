士林分署公務車報廢 轉贈南港高工當教具

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（中央社記者蕭博文台北3日電）行政執行署士林分署表示，今年度報廢一輛不堪使用的公務車，今天轉贈台北市立南港高級工業職業學校汽車科作為教具，將資源做最有效的利用。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿指出，今年度報廢的公務車輛款式為福特六和轎車，在得知士林分署轄區內的南港高工汽車科有教學訓練需求後，聯繫校方表達捐贈意願，獲校方支持。

新聞稿指出，捐贈儀式今天於南港高工汽車工場舉行，由士林分署分署長莊俊仁及南港高工校長劉美慧代表出席。

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劉美慧表示，南港高工汽車科已是台灣具指標性的汽車工業技術人才培育科系，感謝士林分署贈與車輛，可提升汽車教學訓練及技能檢定效益，培養學生專業技術。

莊俊仁則說，政府機關預算主要來自全體國人繳納的稅金，「取之於社會，更要用之於社會。」士林分署將持續秉持「執行有愛、公義無礙」精神，依法辦理各項行政執行業務，珍惜善用有限的資源，積極參與各項公益活動，回饋社會大眾。（編輯：李亨山）1110803