士林分署公務車報廢 轉贈南港高工當教具
2022/8/3 16:19（8/3 16:41 更新）
法務部行政執行署士林分署將報廢公務車轉贈給南港高工汽車科作為教具，3日在南港高工汽車工場舉行捐贈儀式，士林分署分署長莊俊仁（前排右3）、南港高工校長劉美慧（前排左2）代表出席。（士林分署提供） 中央社記者蕭博文傳真 111年8月3日
（中央社記者蕭博文台北3日電）行政執行署士林分署表示，今年度報廢一輛不堪使用的公務車，今天轉贈台北市立南港高級工業職業學校汽車科作為教具，將資源做最有效的利用。
法務部行政執行署士林分署發布新聞稿指出，今年度報廢的公務車輛款式為福特六和轎車，在得知士林分署轄區內的南港高工汽車科有教學訓練需求後，聯繫校方表達捐贈意願，獲校方支持。
新聞稿指出，捐贈儀式今天於南港高工汽車工場舉行，由士林分署分署長莊俊仁及南港高工校長劉美慧代表出席。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
劉美慧表示，南港高工汽車科已是台灣具指標性的汽車工業技術人才培育科系，感謝士林分署贈與車輛，可提升汽車教學訓練及技能檢定效益，培養學生專業技術。
莊俊仁則說，政府機關預算主要來自全體國人繳納的稅金，「取之於社會，更要用之於社會。」士林分署將持續秉持「執行有愛、公義無礙」精神，依法辦理各項行政執行業務，珍惜善用有限的資源，積極參與各項公益活動，回饋社會大眾。（編輯：李亨山）1110803
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。