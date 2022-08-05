台中轎車追撞停等紅燈機車 2人送醫救治

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66歲楊姓男子5日駕駛自小客車沿台中市大里區國光路一段行駛，至路口時不知何故未減速撞擊前方停等紅燈的2輛機車，又在路口撞上另一輛自小客車才停下，總計造成2輛自小客車與2輛機車共4車毀損。事故原因仍待調查釐清。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年8月5日

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（中央社記者蘇木春台中5日電）66歲楊姓男子今天中午開車行經台中大里區一處路口，未減速直接撞上停等紅燈的2名機車騎士，再撞上另輛自小客車才停下，造成2人受傷送醫，事故原因待警方調查釐清。

台中市警察局霧峰分局今天告訴中央社記者，中午12時26分獲報，大里區國中路與國光路一段路口，有自小客車追撞多車事故且有人員受傷，立即派員到場處理。

警方初步調查，楊姓男子駕駛自小客車，沿國光路一段外側車道直行往霧峰方向行駛，行經路口時不知何故未減速撞擊前方停等紅燈的2輛機車，騎機車的59歲張男與24歲楊男被當場撞飛。

自小客車衝撞機車後，在路口又撞上41歲陳女駕駛的自小客車才停下，總計造成2輛自小客車與2輛機車共4車毀損。

消防局獲報到場，將騎機車的張男與楊男，送往大里仁愛醫院救治，其中楊男顱骨骨折、內臟破裂，還在醫院搶救中，張男左手骨折在醫院觀察。

開車的楊男經酒測無酒精反應，事故原因仍待警方調查釐清。（編輯：郭諭儒）1110805