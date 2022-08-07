聯結車輪胎脫落砸3車 國道警開罰並調查肇責

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國道1號日前發生聯結車疑脫落2個輪胎，其中1個輪胎衝到對向車道，共砸到2部自小客車及1部大貨車，所幸僅1人輕傷。圖為聯結車疑輪軸斷裂處。（警方提供）中央社記者王鴻國傳真 111年8月7日

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（中央社記者王鴻國新北7日電）國道警察局第一大隊今天表示，日前在國道1號林口路段發生聯結車疑脫落2個輪胎，其中1個輪胎衝到對向車道連砸3車，所幸僅1人輕傷，警方對肇事駕駛開罰並調查釐清責任。

國道第一大隊發布新聞稿指出，58歲王姓男子駕駛聯結車6月17日6時許行經國道1號北向45.3公里處南向路段時，疑似左後輪軸斷裂導致2個輪胎脫落，其中1個輪胎滾到路肩，駕駛人以為只掉1個輪胎並且沒有波及其他車輛，就繼續開到下交流道才檢視車輛。

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駕駛人在接獲警方通知才知道另1個輪胎滾到對向車道肇禍，共砸到2部自小客車及1部大貨車，所幸僅造成1人輕傷。警方事後追查並通知王姓駕駛到案，除依道路交通管理處罰條例開罰新台幣3000元以上9000元以下罰鍰，相關肇責尚待調查釐清。

警方表示，因為掉落物或是機件脫落往往會造成一些車輛為了閃避發生嚴重事故，國道警將持續加強取締並呼籲駕駛人裝載貨物行駛高速公路應依照相關規定，行車前務必檢查車輛及輪胎，以維護國道交通安全，並避免因貨物掉落傷及無辜。（編輯：方沛清）1110807