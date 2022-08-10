毆打同居人4歲兒致死 男子判刑9年定讞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北10日電）台中市楊姓男子不滿同居人陳女的4歲男童不服管教，徒手毆打男童腹部導致盲腸破裂死亡。一審判楊男8年徒刑，二審改判刑9年，案經最高法院日前駁回上訴定讞。

歷審判決指出，4歲張姓男童與生母陳女及陳女的同居人楊男，共同居住在台中市龍井區某地租屋處。

民國110年6月20日晚間10時許，楊男見張姓男童不聽從管教睡覺，並吵著要出門，因此徒手掌摑男童臉部，並以握拳或掌摑方式毆打腹部數下，造成男童盲腸破裂引發腹膜炎，發生持續腹痛情形。

同年6月22日上午10時許，楊男將男童帶往附近小兒科診所就醫，但楊男並未告知醫師曾毆打男童，致醫師診斷為疑似便秘、胃炎，醫師並開立轉診單，但楊男未立即轉診。

同日下午因男童持續發生腹部絞痛而全身癱軟倒地，經楊男通知119救護車，將男童送往台中榮民總醫院救治，但男童於到院前即因敗血性休克無心跳呼吸，經急救無效死亡。

全案經台中地檢署偵辦後，依傷害致死罪將楊男起訴。經台中地院審理後，一審判處楊男有期徒刑8年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

案經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理，法官認為，楊男為掩飾犯行，未及時將男童送醫，且帶男童到診所就醫時，隱瞞毆打男童腹部、誤導醫師診斷，延宕救治時間，造成男童痛苦難耐死亡，楊男心態實在可議。

二審審酌，楊男犯後未與男童生父達成和解賠償損失，犯後態度難認良好，且犯行情節為重，一審判有期徒刑8年過輕，因此改判有期徒刑9年。楊男不服二審判決提起上訴，日前遭最高法院駁回定讞。（編輯：張銘坤）1110810