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台中警備隊長倒臥停車場 送醫急救不治

2022/8/12 15:21（8/12 16:11 更新）
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台中市警局第一分局12日表示，55歲警備隊長黃文輝為中央警察大學66期，上午7時20分被人發現倒臥在分局後方停車場，隨即通報救護車送醫，但黃文輝經急救仍宣告不治。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年8月12日
台中市警局第一分局12日表示，55歲警備隊長黃文輝為中央警察大學66期，上午7時20分被人發現倒臥在分局後方停車場，隨即通報救護車送醫，但黃文輝經急救仍宣告不治。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年8月12日
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（中央社記者蘇木春台中12日電）台中市警察局第一分局警備隊長黃文輝，今天上午被發現倒臥分局後方停車場，有員警發現通報救護車送醫，但急救後仍不治，警方初步排除外力介入狀況，後續將報驗遺體釐清死因。

台中市警局第一分局今天透過文字稿表示，55歲警備隊長黃文輝為中央警察大學66期，今天上午7時20分被發現倒臥於分局後方停車場，現場員警發現立即通報救護車送醫，但黃文輝經緊急送醫救治仍宣告不治。

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警方指出，黃文輝昨天晚間10時至今天凌晨0時擔服備勤勤務，值勤完畢於宿舍休息，經調閱現場監視器影像，初步排除外力介入狀況，經了解黃文輝先前罹患鼻咽癌，曾請假一段時間休養，原預計近日將申請退休，不料卻發生憾事。

警方全案將報請台中地檢署相驗遺體以釐清死因，台中第一警分局將派員協助家屬辦理後續治喪及撫慰事宜，並呼籲警察工作高壓繁重且作息不固定，平時應注意飲食、規律運動，應定期健康檢查勿讓憾事再次發生。（編輯：謝雅竹）1110812

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