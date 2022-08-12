台中警備隊長倒臥停車場 送醫急救不治

台中市警局第一分局12日表示，55歲警備隊長黃文輝為中央警察大學66期，上午7時20分被人發現倒臥在分局後方停車場，隨即通報救護車送醫，但黃文輝經急救仍宣告不治。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年8月12日