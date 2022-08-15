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屏警多管齊下防詐見效 2週無縣民出境柬埔寨紀錄

2022/8/15 13:02
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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）近來民眾遭詐騙集團誘騙出國求職案例增多，屏東縣政府警察局目前受理42件，其中原鄉就佔17件，警方除偵查作為，7月底同時強化宣導防詐，2週以來屏東已無出境柬埔寨紀錄。

屏東縣政府警察局分析，詐騙集團透過網路社群平台、電信簡訊等媒介傳送標榜高薪、包吃包住、邊工作邊玩、免經驗免學歷，工作性質只需網路社群PO文、傳訊息、客服人員，不然就是拍攝入住高級飯店、手拿大把鈔票、遊玩等假象，誆稱海外工作輕鬆有錢賺又可遊玩，甚至由被害人招募親友參加，就會給予紅利獎金等話術誘騙出國。

屏東縣警局今天發布新聞稿表示，受理出國詐騙案件有42件，其中原鄉就佔17件，目前由刑事警察局國際科統合指揮屏東縣政府警察局、台中市政府警察局共同查獲1名蔡姓主嫌，經偵辦後移送台灣桃園地檢署並向桃園地方法院聲押獲准裁押，目前擴大偵辦中，另尚有3案報請屏東地檢署指揮偵辦。

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警方防詐宣導多管齊下，運用臉書（facebook）粉絲專頁分享宣導圖卡或刑事局宣導短片等防詐資訊，並由縣府傳播暨國際事務處於電視台以每小時1次跑馬燈推播宣導，同時各分局運用社區治安座談會議與每週至少3次至各村里辦公室運用廣播器宣導，從7月底強化宣導2週以來，屏東已無出境柬埔寨紀錄。

屏東縣政府警察局長劉印宮表示，全力運用各類管道推播防詐資訊，希望國人面對網路傳送高薪、包吃包住、工作輕鬆等高誘惑訊息而欲出國求職時，要提高警覺，小心求證才不會人財兩失。（編輯：謝雅竹）1110815

劉印宮
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