開立不實罰單收賄案 3新北警1業者收押禁見

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（中央社記者高華謙新北16日電）新北地檢署偵辦北部員警涉嫌開立不實吊銷牌照罰單收賄案，昨天帶回涉案員警及業者共17人。檢方今天凌晨聲押3名新北員警與1名業者，新北地方法院今天下午裁定4人收押禁見。

新北、桃園與新竹地區員警疑受賄，涉勾結代辦業者鑽交通法規漏洞，配合開出不實吊銷牌照罰單，讓違規車輛繳清罰款後，可到監理單位重新驗車請領新牌照後重新上路。

新北地方檢察署昨天上午掌握事證後進行第2波搜索，指揮法務部調查局新北市調查處與新北市政府警察局等單位搜索新北市警察局三重分局警備隊、保安警察大隊第3中隊、汐止分局社后派出所及樹林分局山佳、樹林及三多派出所等共12處；帶回10名員警、7名業者及1名證人調查。

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涉案17人昨晚陸續送新北地檢署複訊，檢方今天凌晨2時30分聲請羈押榮姓、楊姓及張姓員警，其餘7名員警各以新台幣10萬元交保；業者方面，1人聲押、5人各以5萬元交保，另1人請回。

新北地檢署檢察官偵辦此案在今年6月發動第1波搜索，並以涉嫌收賄、圖利與偽造文書等罪嫌聲押14名被告。新北地院審理後，裁定收押禁見11人，包括4名員警、6名代辦業者及1名檢驗員；另3名員警各以5萬至10萬元交保，並限制住居。（編輯：戴光育）1110816