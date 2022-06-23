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新北桃竹員警涉收賄配合開罰單 11人遭收押禁見

2022/6/23 08:14（6/23 08:29 更新）
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新北檢偵辦員警受賄案，配合代辦業者開出吊銷牌照罰單，使違規吊扣牌照車輛能註銷並新領牌照。經新北地院審理後，收押禁見11人。（中央社製圖）
新北檢偵辦員警受賄案，配合代辦業者開出吊銷牌照罰單，使違規吊扣牌照車輛能註銷並新領牌照。經新北地院審理後，收押禁見11人。（中央社製圖）
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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北檢偵辦員警疑受賄案，聲押14名被告，新北地院審理後，收押禁見11人，分別是4名員警、6名代辦業者和1名檢驗員；3名員警以新台幣5萬至10萬元交保，並限制住居。

新北市警察局於民國110年接獲檢舉調查發現，有遭吊扣車輛再開上路而被警方開單吊銷牌照，因案件大幅增加而可疑；經內部調查發覺有異，去年10月報請新北檢指揮偵辦。

檢方調查，有新北、桃園及新竹的員警，開立虛偽不實的舉發單，讓牌照被吊銷，原吊扣處分失效；藉此手法鑽「道路交通管理處罰條例」漏洞，車主僅須繳交通違規罰鍰，並透過行賄檢驗人員讓驗車過關，領取新牌照上路。

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新北檢21日指揮調查局、警政署、新北市警局，搜索各警局與業者處所，約談被告與證人到案，涉犯貪污治罪條例及偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有串證、逃亡、湮滅證據之虞，詢問後聲請羈押14人，其餘監理站檢驗員、代檢廠檢驗員、代辦業者交保。

新北地院於22日與今日凌晨持續開庭審理，裁定收押11人，分別是4名員警、6名代辦業者和1名檢驗員；3名員警以新台幣5萬至10萬元交保，並限制住居。（編輯：謝雅竹）1110623

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