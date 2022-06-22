立委修法防漏洞 汽車牌照吊銷滿6月或1年才能請領

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（中央社記者王揚宇、郭建伸台北22日電）員警涉受賄，配合業者開吊銷牌照罰單，引發關注。現行道交條例規定，吊銷牌照者經檢驗後便可重新領牌，為防止民眾規避處分，立委提案修法，規定汽車牌照經吊銷或註銷者，須滿6個月或一年才能再行請領。

此外，行政院會4月底通過道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，函請立法院審議，當中規定再行請領時間為須滿6個月。

新北地檢署偵辦新北、桃園、新竹地區的員警，遭檢舉勾結代辦業者鑽交通法規漏洞，涉收賄開立不實吊銷罰單，讓違規車輛繳清罰款，至監理單位重新驗車請領新的牌照後，重新上路。

現行道交條例第66條條文規定，汽車牌照，經吊銷或註銷者，非經公路主管機關檢驗合格，不得再行請領。但依第65條第一款的規定註銷者，非滿6個月不得再行請領。外界關注要如何補起相關法規漏洞。

行政院所提修法版本指出，現行條文讓受吊銷牌照者經檢驗後，可馬上重新領牌的規定，已遭有心民眾濫用，部分遭吊扣牌照的汽車所有人，以更嚴重的違規行為遭吊銷牌照處分，繳款及驗車後即可重新領牌，藉以規避原須吊扣一段時間牌照影響車輛使用的處分，這須要檢討，因此修正為吊銷牌照後須經6個月始得再行請領。

國民黨立委葉毓蘭所提修法版本，請領時間則為一年。

時代力量立法院黨團總召邱顯智今天在臉書指出，吊扣牌照是一個暫時把牌照扣起來的處罰，吊銷則是把車牌整個拿走，理論上更重的處罰；但根據道路交通管理處罰條例，汽車牌照只有在註銷的狀況，才有6個月的再行請領時間限制，單純被吊銷的狀況，可以馬上再驗車領牌。

對於現行交通法規的漏洞，邱顯智指出，黨團3月就提出道交條例修正草案，增訂重新請領牌照最低期間的限制，明定被吊銷或註銷牌照者，原則上至少要6個月才能再領牌，因酒駕、毒駕吊扣，再經吊銷或註銷的狀況，也要等到原吊扣期間屆滿，才能再行請領。

邱顯智也說，至於情節較輕微，如通知後逾期仍不換領號牌等，再行請領期間則規定須滿2個月。

此外，立法院交通委員會成員、無黨籍立委趙正宇認為，法規上存有透過吊銷來迴避吊扣處罰時間長的漏洞，這應該要立即修正，行政院所提修法版本，有解決部份問題，但還有可以再加強的地方。

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趙正宇表示，不論是吊扣或吊銷，現行法規都是要懲罰和警戒違反道路安全規則的用車人，但本次事件的發生，被懲罰者是車輛租賃業者，跟法規原本所追求的精神大相逕庭，他希望在修法上再加強，可能的方向是透過但書方式，讓車輛租賃業者有條件的可以領回該車輛的牌照。

趙正宇說，他會請交通部邀請租賃車業者，針對有違規紀錄甚至被吊扣牌照的駕駛人，建立一個資訊共通的平台，從實際面去避免有心民眾透過更換租賃業者的方式，繼續違法用車。（編輯：黃國倫）1110622