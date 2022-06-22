新北桃竹員警涉收賄配合開罰單 檢方聲押14人

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北檢方表示，偵辦員警疑受賄，配合代辦業者開出吊銷牌照罰單，使違規吊扣牌照車輛能註銷並新領牌照。檢察官訊後認為14名被告涉嫌收賄、圖利、偽造文書，聲請羈押。

新北地檢署今天上午表示，新北、桃園、新竹地區的員警遭檢舉勾結代辦業者鑽交通法規漏洞，涉收賄開立不實吊銷罰單，讓違規車輛繳清罰款，至監理單位重新驗車請領新的牌照後，重新上路。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官楊唯宏21日指揮法務部調查局新北市調查處、內政部警政署政風室、新北市政府警察局，檢調兵分29路搜索新北、桃園及新竹縣警局，約談79名被告與證人到案，並擴大偵辦。

部分被告及證人由檢察官至調查局台北機動處及調查處複訊，部分被告送至新北地檢署複訊。

檢方表示，檢察官詢問被告完畢，認為陳姓等14名被告犯罪嫌疑重大，且有串證、逃亡、湮滅證據之虞，且部分犯罪是最輕本刑5年以上之重罪，向法院聲請羈押。14名被告分別為7名員警，7名為代辦業者、車輛檢驗員。

其餘監理站檢驗員、代檢廠檢驗員、代辦業者等14名被告，分別以新台幣3萬至10萬元不等交保。

新北市長侯友宜今天上午主持市政會議後，被問到員警疑收賄案件時表示，檢方進一步擴大偵辦，如果不法、該辦就辦，絕對不允許在警察內部有貪贓枉法的行為。

新北市警察局表示，民國110年就接獲檢舉，發現有遭吊扣車輛因再開上路而被警方開單吊銷牌照的案件大幅增加，經內部調查發覺有異，去年10月1日主動報請新北檢指揮偵辦。

檢方調查發現，員警疑配合代辦業者利用交通法規漏洞，讓遭吊扣牌照車輛可再至監理單位重新驗車，並請領新的車輛牌照，以規避車輛無法使用問題。（編輯：李錫璋）1110622