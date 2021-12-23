高市警前督察涉索賄包庇色情業者 二審仍判11年

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（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄市警局孫姓前督察遭檢舉涉收賄、接受性招待、餽贈家電等，換取包庇色情業者減少臨檢，收賄約34萬。一審依貪污罪判11年徒刑，褫奪公權5年，高雄高分院維持原判，仍可上訴。

高雄高分院法官審理後認為一審見解並無不妥，據此駁回上訴維持原判，孫男遭依貪污罪判處11年有期徒刑，褫奪公權5年，全案仍可上訴。

高雄地方法院一審判決指出，劉姓業者民國102年9月間媒介數名越南籍女子來台，並開設小吃店提供脫衣陪酒服務，但屢遭臨檢，劉姓業者因此向時任市警局3線1星督察的孫男關說，盼降低臨檢次數和強度。

孫男自102年底起除接受性招待，還要劉姓業者幫忙支付按摩店消費、購買傢俱、家電，以及孫男老家修繕費等，甚至要劉姓業者給予多次2萬元「交際費」等。

不過，劉姓業者最後因受不了孫男屢藉故索賄，索性不再續約經營「越南店」。

高雄地檢署指揮法務部廉政署南調組、內政部警政署政風室及警察局督察室調查，認定孫男涉犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂及不正利益罪、劉姓業者也涉違反貪污治罪條例。

檢察官指孫男自99年12月25日起任職高市府警局督察，有數十年公務經驗，但不僅不查緝劉姓業者經營的脫衣陪酒小吃店，還長期接受招待餽贈，嚴重減損警察正面形象，且孫男不僅否認犯行，還不斷變更供述，顯見犯後毫無悔悟，建請從重量刑。

孫男出庭時否認犯行，更表示被羈押後身心俱疲、記憶模糊，他辯稱是因和劉姓業者有詐欺訴訟，劉姓業者才謊稱孫男收受賄賂，藉此狹怨報復。也沒接受脫衣陪酒性招待。

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高雄地方法院合議庭痛批，孫男不知潔身自愛，未盡責督導轄下警察，且收受妨害風化業者賄賂，更試圖將其中新台幣2萬元賄款交付受督導員警關說。加上孫男犯後否認犯行，飾詞卸責，可見無知錯悔改之意。

法官審酌孫男屢次藉機向劉姓業者要求、收受賄賂及不法利益等犯罪情節、所得財物價值共34萬8700元，及目前停職月領約2萬元經濟狀況，依貪污治罪條例判處孫男11年徒刑，褫奪公權5年，沒收犯罪所得28萬8900元以及冷氣跟洗衣機（價值近6萬），全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1101223