徵信社恐嚇鄉長勾結警員 7警1戶政員9業者起訴

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）屏東枋山鄉長洪啟能外遇遭徵信業者偷拍，勒索600萬元，屏東地檢署偵辦時查出案外案，發現7名高雄警員及1名戶政員涉收賄提供個資，屏檢起訴8名公務員、9名業者及2民眾。

屏東地檢署主任檢察官陳怡利今天表示，從洪啟能遭徵信業者恐嚇取財案查出的案外案中，高雄市有7名警員及1名戶政人員涉收賄提供個資給徵信業者。

此案昨天偵結，陳怡利說，警方及戶政員涉違背職務收受賄賂、洩密、違反個資及登載不實準公文書等罪，7名警員、1名戶政員及9名徵信業者及員工與2名民眾被起訴。

陳怡利表示，這個案件前後共羈押11人（含5名業者、5名警務人員、1名戶籍員），1月20日追加起訴移審前，僅剩3名被告在押，當天，法官各以新台幣10萬至20萬元不等金額，讓3人交保。

陳怡利表示，枋山鄉長洪啟能遭徵信業者偷拍並勒索600萬元案件，以恐嚇取財等罪共起訴15人，偵查中，3徵信業者曾遭羈押，去年12月起訴前都已釋放，另有3名被告遭通緝（包括1徵信業者負責人、2名員工）。

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洪啟能因外遇遭妻子聘請徵信業者跟監，偷拍到洪與外遇對象的性愛影片，之後，徵信業者以影片向洪啟能勒索600萬元，洪啟能向警方報案，檢警展開偵查。

檢警去年在偵辦洪案中，意外發現徵信業者向高雄市員警及戶政人員行賄數十萬元、取得個資的案外案，案件滾雪球般發展，檢方查到高雄市7名員警、1名戶政人員共8名公務人員涉案，昨天案外案偵結。（編輯：黃世雅）1110216