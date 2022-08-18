男嬰趴睡溢奶窒息 保母過失致死判刑6月定讞

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（中央社記者蕭博文台北18日電）台中何姓保母照顧不到4月大男嬰時，疏於注意導致男嬰趴睡，因溢奶導致呼吸道牛奶吸入而窒息身亡。更一審依過失致死罪判何女6月徒刑，得易科罰金，最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決書指出，何女自民國106年11月起受託全天托育男嬰，而男嬰自106年12月起即因急性上呼吸道感染，而有多痰、溢奶、夜間哭鬧等情形。

107年1月2日凌晨2時許，何女餵男嬰喝奶後，將當時不到4月大的男嬰放在成人床墊睡覺，自己坐在床邊休息，但因體力不支而睡去；凌晨5時30分，何女發現男嬰趴睡、臉色蒼白，旋即施以CPR急救再送醫，男嬰仍因肺炎、窒息而呼吸衰竭急救無效。

一審台中地方法院認定何女犯過失致死罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金。案經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理，仍判刑6月，得易科罰金；最高法院認為二審判決調查未盡，發回台中高分院更審。

更一審判決指出，何女矢口否認犯行，辯稱已經盡力做防護措施，也充分幫男嬰拍嗝，還抱了男嬰30分鐘，等到男嬰情緒安穩才放到床上睡覺，並指男嬰是病理性溢奶，她無法防範避免。

更一審參酌法務部法醫研究所解剖報告等鑑定意見，認為男嬰死因除趴睡後溢奶導致呼吸道牛奶吸入而窒息，還包括呼吸道感染導致的肺炎。

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更一審認為，男嬰案發時未滿4月大，呼吸系統尚未發展成熟且不會翻身，若何女將男嬰放在成人床墊上睡覺時，有採取固定男嬰身體的安全措施，男嬰應不致於因身體扭動而趴睡，進而因溢奶窒息身亡，認定何女有過失。

更一審審酌，何女一時疏失造成男嬰死亡，犯後飾詞狡辯，也未能與男嬰父母達成和解，考量她沒有前科且犯後自首，判刑6月，得易科罰金。最高法院日前駁回何女上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1110818