得恩堂眼鏡為商標興訟 法院判決不准註冊確定

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（中央社記者劉世怡台北18日電）得恩堂眼鏡公司以以「BOY LONDON」商標向智慧局申請註冊，智財局審查認為，商標使公眾誤認誤信其商品或產地之虞，不准註冊。得恩堂提告一審勝訴，二審今天改判敗訴確定。

判決指出，得恩堂眼鏡公司於民國107年2月26日以「Boy London」商標，向經濟部智慧財產局申請註冊；智財局審查認為此申請商標有「使公眾誤認誤信其商品或服務之產地之虞」，做出原處分不准註冊；得恩堂公司循序提起行政訴訟。

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一審台北高等行政法院認定，商標「Boy London」圖樣，並未直接明顯描述其原料或產地，有來自英國或倫敦地區的特性等，應不致公眾誤認商品或服務源自英國地區，此商標註冊，未違反「使公眾誤認誤信其商品或服務之產地之虞」規定，判決得恩堂公司勝訴，智財局就此申請「Boy London」商標，應作成核准註冊的審定。

智財局不服提起上訴，二審由最高行政法院審理，今天認定原處分不准註冊，並無違誤，「Boy London」商標，有「使公眾誤認誤信其商品或服務之產地之虞」，因此廢棄原判決，改判得恩堂公司敗訴，全案確定。（編輯：李亨山）1110818