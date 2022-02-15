110年商標註冊逾9.5萬件 再寫新高

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（中央社記者梁珮綺台北15日電）經濟部智慧財產局今天公布110年商標註冊申請件數達9萬5917件，再創歷史新高，年增2%，其中，本國人為7萬3374件，類別以企業經營為主；外國人為2萬2543件，以電腦科技居多。

智慧財產局下午公布110年受理專利商標申請概況，在商標註冊申請方面，共有9萬5917件，再寫下民國88年智慧局成立以來最高紀錄，本國人申請件數達7萬3374件，年增2%；外國人為2萬2543件，年增3%。

進一步觀察，本國人申請商標註冊類別以廣告、企業經營等居冠，餐廳、住宿等次之，咖啡、茶及糕點等排名第3，藥品等第4，教育、娛樂等則排名第5。

經濟部智慧財產局長洪淑敏分析，疫情衝擊百工百業，也改變生活與消費習慣，網路成為新興平台，透過網路自行創業者很多，「創業需要Logo作為識別標誌」，帶動廣告、企業經營等類別的商標申請量攀高。

外國人部分，申請類別則以電腦及科技產品為首，其次為廣告、企業經營等，3至5名分別為藥品，化妝品、清潔劑等、科學及技術性服務。

申請前五大國家或地區中，中國大陸以4929件穩居首位、年增8%；美國為4032件超越日本排行第二、年增6%；日本為3437件排行第三，年減14%，洪淑敏指出，日本呈現雙位數衰退是受疫情影響的緣故。

就企業別來看，本國法人申請商標註冊最多仍是統一企業，共567類，其次全家便利商店，3至5名分別為金車公司、王品餐飲及棨泰健康科技；外國法人則是港商兔女孩居冠，共135類，其次依序為小米科技、資生堂、網易互動娛樂、華為。

洪淑敏指出，兔女孩成立一年，申請類別眾多，無法具體了解公司以何種商品為主，目前也查不到相關資料。

此外，智慧局110年受理專利申請7萬2613件，年增1%，其中，發明專利成長5%、新型專利與設計專利分別減少10%與4%。

本國人發明專利申請1萬9547件，創下103年以來最高，主要是企業成長6%；外國人發明專利為2萬9569件，年增7%。

若從國籍來看，日本持續三種專利外國人申請之首，共有1萬3324件，美國以7986件居次、中國大陸4253件排行第三，南韓2388件排行第四，不過，增幅達27%是外國前五大中最高。（編輯：黃國倫）1110215