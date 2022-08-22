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男子前往柬埔寨工作失聯 竹北警尋回順利返台

2022/8/22 18:29
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（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣26歲吳姓男子因求職不順，在朋友推薦下前往柬埔寨工作，但出境後3天音訊全無，家人擔憂報警求助，竹北警分局今天表示，成功將男子尋回，順利搭機返台。

新竹縣警察局竹北分局提供新聞資料指出，26歲男子日前聽信友人，出境前往柬埔寨工作，但出境後3天與家人失聯，家人向警方報案。

警方表示，隨即成立專案小組，擴大調閱相關監視器畫面、機票訂購紀錄，追查多日，找到吳姓男子的友人，並從這名友人找到吳男下落。

警方指出，經聯繫後，吳男的友人其實是仲介者，將吳男仲介前往柬埔寨工作，所幸在警方協助下，終於透過這名友人聯繫上吳男，吳男在16日順利回台。

警方說，將持續釐清並追查蒐集是否有幫派涉及其他詐騙、人口販運不法情事，極擴大調查，後續將報請新竹地檢署指揮偵辦。

警方呼籲，民眾勿輕信高薪誘惑不實廣告，赴海外從事電信詐騙或線上博弈等工作，否則一旦掉入陷阱護照被扣、行動受限，不僅金錢損失，更可能遭囚禁施虐，任人宰割。（編輯：方沛清）1110822

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