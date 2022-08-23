駕超跑過彎超速撞死騎士 科技公司董事一審無罪

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（中央社記者蕭博文台北23日電）一家科技公司郭姓董事駕駛法拉利行經汐止區上坡路段，與失控滑行的蔡姓騎士碰撞，造成蔡男死亡。士院認為，即使郭男沒有超速，仍難以避免碰撞，今天判決無罪。

士林地檢署起訴指出，郭姓男子民國106年12月20日駕駛租來的白色法拉利，行經新北市汐止區時，以車速平均每小時62公里超速行駛，適巧對向蔡姓男子騎機車失控打滑至郭男車道，雙方碰撞，蔡男傷重不治。

案經蔡男家屬提告，士檢一度處分不起訴。經台灣高等檢察署發回續查，檢方送請逢甲大學車輛行車事故鑑定研究中心鑑定，認為郭男進入事故路段平均時速約62.35公里，依過失致死罪嫌起訴。

士林地方法院今天做出一審判決，認定郭男確實超速，但認為本案爭點在於超速與被害人死亡間是否具有迴避可能性；意即假設郭男依規定時速40公里行駛，仍會因為被害人失控滑行進入車道，導致郭男無足夠「反應時間」及「煞車距離」而發生碰撞；在這種情況下，兩車碰撞與郭男是否超速無關，郭男即不負過失責任。

反之，若郭男依速限規定行駛，兩車即不會發生碰撞，則本案事故發生與郭男超速即有關聯性，而應負過失責任。

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判決提到，經重建車禍現場等鑑定資料判斷，被害人在與郭男僅相距21.84公尺處，以時速52公里失控滑入郭男車道，縱使郭男以時速40公里行駛，也無足夠煞車距離迴避，仍可能造成被害人遭碰撞而死亡的結果。

一審認為，依罪疑唯輕原則，郭男超速的違規行為固有不當，但與被害人遭撞擊死亡的結果，不具違反義務的關聯性，不成立刑法上的過失犯，判決無罪。可上訴。（編輯：張銘坤）1110823