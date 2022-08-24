洪秀柱遭指誇口買通島內軍政高層 告聯合報誹謗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

前國民黨主席洪秀柱（左）不滿聯合報報導她買通台灣大批軍政高層，24日到台北地檢署遞狀控告記者李京倫及聯合報誹謗，隨後到調查局檢舉假訊息。洪秀柱表示，人格、清白不容踐踏。中央社記者林長順攝 111年8月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北24日電）前國民黨主席洪秀柱不滿聯合報報導她誇口買通台灣大批軍政高層，今天到台北地檢署遞狀控告記者李京倫及聯合報誹謗，隨後到調查局檢舉假訊息。洪秀柱表示，人格、清白不容踐踏。

洪秀柱指出，若是小事平時被罵習慣了也無所謂，但此事非同小可，她始終如一主張的道路不能被扭曲，所以必須要來提告，否則天下大亂，網民冷嘲熱諷、任意誣蔑，是她不能容忍的事情。

洪秀柱表示，提告完將前往調查局台北市調處檢舉假消息，要求徹查假消息從何而來，同時要求調查局偵辦她，還她清白。

至於放這個假消息的目的，洪秀柱說，自前總統馬英九擔任總統開始，有人整天「說我們賣台、賣台、賣台」，她反問「台灣那麼容易被賣嗎」，懷疑是有心人士藉此機會大做文章。

洪秀柱辦公室昨天發布聲明指出，聯合報系記者李京倫於報導中直指「洪秀柱等人向習誇口，已買通島內大批軍政高層」云云，雖在新聞發布後旋即撤稿、但已被新頭殼記者洪翠蓮援引相關內容，部分不肖人士也在網路上含沙射影。

洪辦表示，此刻正值兩岸危機一觸即發的當下，如此完全沒有根據，完全不負責任，完全傷害兩岸信任的報導，完全令人無法忍受。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

洪辦指出，此一內容可謂空穴來風、荒謬至極，這種悖離事實、無中生有的惡意指控，不但對洪秀柱潑盡髒水，在發布此報導前也未盡查證之責，有違基本新聞倫理，媒體歪風墮落至此，令人憤怒，更是台灣的悲哀。

聯合報回應表示，因編譯逾越職責，未經查證就發布自行撰寫的內容，雖在第一時間下架，但已對洪秀柱前主席造成傷害。將依新聞作業處理原則懲處失職人員，並向社會大眾及洪秀柱致歉。（編輯：張銘坤）1110824