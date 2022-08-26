謝忻私密照案簽結 士檢：如有新線索繼續追查

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（中央社記者蕭博文台北26日電）藝人謝忻今天在臉書表示，先前照片遭外流事件，士檢以查不出來為由結案。士檢對此表示，目前已盡調查能事仍查不到具體犯罪行為人，只能依法簽結，若有新線索會持續偵辦。

謝忻因私密照外流向警方報案，她今天在臉書張貼士林地方檢察署來函，表示檢警以查不出來為由結案，令她錯愕、氣憤、難過、無助。

士檢表示，接獲警方通報後即指派專責檢察官偵辦，除主責的新北市政府警察局汐止分局，並協調其他專業單位警力協助，也即時向Google及中華電信調取存放照片的雲端硬碟登入資料。

士檢指出，調查所得資料部分無法辨別，部分為境外IP，因此查無IP使用者資料；此外，告訴人及證人很配合調查，提出手機及電腦供數位採證鑑識，但未發現有遭侵入或雲端硬碟連結被誤傳送出等情形。

士檢表示，檢方很重視本案，因此在調查相關證據後，檢察官曾再次請告訴人及相關證人到署，當庭告知調查所得證據的狀況，並詢問還有無其他證據或線索可供繼續追查。

士檢說，本案目前因為已盡調查能事仍查不到具體犯罪行為人，無法提起公訴，只能依法先行簽結。但如告訴人或相關人士有提供線索，仍會繼續分案追查。（編輯：屈享平）1110826