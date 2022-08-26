林秉樞涉施暴高嘉瑜案檢求刑3年 9/30宣判

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（中央社記者高華謙新北26日電）台灣新北地院審理林秉樞涉施暴民主進步黨籍立法委員高嘉瑜案，今天辯論終結。據了解，林秉樞精神鑑定結果未達減刑標準，檢方求刑3年，法院訂9月30日宣判。

台灣新北地方檢察署今年1月依偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害與恐嚇等8項罪嫌起訴林秉樞。林秉樞自去年12月起遭羈押約8個月後，今年7月15日以新台幣80萬元交保。

歷經近8個月審理，新北地方法院今天經約7小時庭審後辯論終結。據悉，林秉樞有送精神鑑定，但醫生判定他犯案時未因精神障礙問題而欠缺辨識能力，未達刑法第19條減刑標準。

知情人士透露，林秉樞律師團認為鑑定報告應再參考一些客觀資料，例如當事人對話紀錄等，希望可再開一次庭，請求法院傳喚鑑定醫師到庭釐清結果、說明判斷依據，但未獲准。

外傳林秉樞在鑑定時說未來想學電影「教父」裡角色麥克柯里昂（Michael Corleone），在政界當幕後老大喬事情。知情人士表示，林秉樞在庭中極力否認傳聞，並說他在鑑定時僅說喜歡看「教父」，也喜歡其中角色麥克柯里昂，卻遭如此解讀，讓他無法接受。

針對檢方起訴8大罪狀，林秉樞承認部分行為，但極力否認有虐待高嘉瑜1晚等「私刑拘禁」罪行。檢方求刑3年刑度中，以私刑拘禁的1年6月徒刑最重。

據了解，林秉樞今天上午9時30分開庭，他為躲避媒體，上午7時多就到新北地院，下午近5時由1名律師陪同離開。

面對媒體追問「是否有假冒國安人員身分幫喬禾馨特權疫苗」及「臉書po文指有人拿錢後落井下石是指誰」，林秉樞並未回應，僅說謝謝。

律師指出，法院希望林秉樞不要接受記者採訪，因此不便回應。（編輯：戴光育）1110826