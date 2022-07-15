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林秉樞施暴案
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林秉樞施暴案5/82
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林秉樞80萬交保限制住居出境 不得騷擾證人

2022/7/15 19:11（7/15 19:27 更新）
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涉及家暴毆打立委高嘉瑜等人的被告林秉樞（前中）15日經新北地院合議庭裁定准予80萬交保，限制住居，限制出海、出港，並不得騷擾相關證人。（中央社檔案照片）
涉及家暴毆打立委高嘉瑜等人的被告林秉樞（前中）15日經新北地院合議庭裁定准予80萬交保，限制住居，限制出海、出港，並不得騷擾相關證人。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北地院今晚表示，涉及家暴毆打立委高嘉瑜等人的被告林秉樞，15日經合議庭裁定准予具保停止羈押，限制住居，限制出海、出港，並不得騷擾相關證人；被告已具保釋放出看守所。

對於被告林秉樞涉及傷害等案件，新北地院今晚以新聞稿表示，裁定林秉樞提出新台幣80萬元保證金後，准予停止羈押，並限制住居在台中市的住址；另林秉樞限制出境、出海8月，且應遵守相關事項。

新北地院表示，被告林秉樞因傷害等案件，經1月27日訊問後，以被告未坦承全部犯行，經參酌卷內事證，認為被告犯罪嫌疑重大，有事實足認為有勾串共犯或證人之虞，且有反覆實施強制罪及恐嚇危害安全罪之虞，認有羈押之必要，於同日裁定羈押禁見。

地院說，後來院方認為被告羈押原因仍然存在，且有繼續羈押之必要，分別於4月27日起延長羈押2月，並禁止接見、通信及受授物件（但不禁止受授藥物、金錢或生活必需用品），於6月27日起延長羈押2月，並禁止接見、通信，然解除禁止受授物件之限制。

地院說，7月1日、7月8日訊問被告後，認其涉犯傷害等罪嫌重大，經審酌卷內事證後，雖認為羈押原因尚未消滅，但考量本案於7月1日對3名女性證人交互詰問完畢，且相關證物已經扣案。

院方表示，依據訴訟進行程度，參酌被告涉案情節、資力、家庭生活狀況等情，權衡擔保被告逃匿之可能性，暨保全被告、確保後續刑事訴訟程序，准予被告於提出新台幣80萬元保證金後停止羈押；為免被告於交保後潛逃藏匿，採取強制處分手段，限制住居在台中市，並自交保後限制出境、出海8月。

院方說，案件還在審理中，為防止被告干擾證人，且參考辯護人為被告聲請停止羈押後，要求被告林秉樞必須遵守被告自己所同意事項，也就是每天需向台中市政府警察局報到，且不得對3名女證人之身體或財產有危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤之行為。

院方說，如林秉樞主動接觸任何媒體，並接受任何形式之採訪，將依其內容，認定是否對證人等之身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾行為。（編輯：張銘坤）1110715

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